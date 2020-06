Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Encore une chance pour ce joli coup en Ligue 1 !

Publié le 11 juin 2020 à 4h45 par T.M.

Depuis quelques semaines, le nom d’Adrien Thomasson est associé à l’OM. Et pour le joueur de Strasbourg, Jacques-Henri Eyraud aurait encore toutes les raisons d’y croire…

Avec des moyens réduits pour cet été, l’OM doit flairer les bons coups pour se renforcer, en tentant des paris, se tournant vers la Ligue 2 ou en se penchant sur des joueurs en fin de contrat ou arrivant à un an du terme de leur contrat. C’est notamment le cas d’Adrien Thomasson. Lié avec Strasbourg jusqu’en 2021, le milieu de terrain a dernièrement été envoyé dans le viseur des des Phocéens. Une belle idée étant donné que le protégé de Thierry Laurey a réalisé une très belle saison, totalisant 8 buts et 2 passes décisives. Et alors que Strasbourg tente actuellement de prolonger Thomasson, rien n’est encore acté.

« Il n’a pas pris de décision définitive sur son avenir »