Mercato - OM : Et si Pini Zahavi sauvait Frank McCourt ?

Publié le 11 juin 2020 à 4h00 par A.M.

Alors que l'Olympique de Marseille traverse une période un peu trouble d'un point de vue financier, un homme a récemment fait son apparition du côte de la Canebière : Pini Zahavi. Et il n'est pas là pour rien.

En interne, l'Olympique de Marseille semble tenter de s'allier avec des hommes puissants au réseau étendu. En janvier dernier, Paul Aldridge a ainsi débarqué dans le rôle de conseiller du président Jacques-Henri Eyraud. Bien que ses missions n'aient pas été dévoilées, le dirigeant anglais semble être là pour faciliter la vente de plusieurs joueurs en Premier League et ainsi renflouer les caisses de l'OM. Mais d'après ce que révélait Romain Molina il y a quelques semaines, Paul Aldridge à une mission bien plus importante : « Les gens qui disent ça n'y connaissent rien au foot. C'est une méconnaissance du milieu. (…) Aldridge est un nettoyeur, c'est un mec qui va rendre les choses un peu plus sexy, représenter un peu le club, faire des transitions. Il a fait ça dans 4 des 5 clubs dans lesquels il est passé. Donc il est connu pour ça. Tu remarqueras qu'il va toujours dans des clubs où la situation financière est compliquée. Après c'est un mec de business, il va peut-être aider pour un transfert, mais c'est très naïf de croire que c'est un directeur qui fait des transferts. Aujourd'hui ce sont les agents qui les font . »

Zahavi très actif en coulisses pour l'OM ?