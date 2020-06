Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Et si un Argentin en cachait un autre pour Lionel Messi ?

Publié le 11 juin 2020 à 4h30 par T.M.

Alors que le FC Barcelone rencontre de grosses difficultés pour boucler l’arrivée de Lautaro Martinez, le club catalan a vu un autre Argentin lui tendre les bras pour rejoindre Lionel Messi.

La saison prochaine, Lionel Messi pourrait bien être épauler par un de ses compatriotes argentins au FC Barcelone. En effet, actuellement, le club catalan ferait tout son possible pour boucler l’arrivée de Lautaro Martinez. Déjà partenaire de La Pulga avec l’Albiceleste, le buteur de l’Inter Milan pourrait donc le retrouver chez les Blaugrana, lui qui est perçu comme le successeur naturel de Luis Suarez. Pour autant, rien n’est encore fait. En effet, les deux clubs discutent en coulisse, mais un accord peine à être trouvé. Le Barça ne veut, en effet, pas dépenser les 111M€ de la clause libératoire de Lautaro Martinez et cherchant à inclure un joueur dans la transaction, se mettre sur la même longueur d’onde avec l’Inter n’est pas simple.

Dybala à défaut de Lautaro Martinez ?