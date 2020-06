Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pour Sancho, Zidane va devoir mettre le prix !

Publié le 11 juin 2020 à 10h00 par Th.B.

Entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane est prêt à batailler avec Manchester United comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité ces derniers jours. Cependant, il faudra mettre la main à la poche pour recruter le joyau du Borussia Dortmund.

Et si Jadon Sancho signait finalement au Real Madrid ? Annoncé depuis des mois du côté de Manchester United qui aurait fait de lui sa priorité dès le début de l’année civile, l’ailier du Borussia Dortmund fait tourner la tête de Zinedine Zidane. Le technicien français en poste au Real Madrid compte miser sur la jeunesse et vise Kai Havertz et Eduardo Camavinga pour arriver à ses fins. Le10sport.com vous a révélé en exclusivité le 8 juin dernier que le nom de Jadon Sancho figure dans la short-list de Zidane, prêt à se frotter à Manchester United dans cette opération qui s’annonce très onéreuse.

Le BvB attendrait une offre de 128M€ !