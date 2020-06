Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier brûlant de Leonardo fixé à 15M€ ?

Publié le 12 juin 2020 à 13h15 par A.D.

Alors que Thomas Meunier se rapproche de la sortie, le PSG voudrait recruter Hamari Traoré. Le Stade Rennais voudrait récupérer une somme proche de 15M€ pour son latéral droit, mais espérerait toujours le prolonger.

Hamari Traoré défendra-t-il les couleurs du PSG la saison prochaine ? Pour remplacer un Thomas Meunier en fin de contrat le 30 juin, Leonardo examinerait l'idée de recruter le latéral malin du Stade Rennais. D'ailleurs, comme l'a récemment révélé Canal +, cette piste Traoré serait de plus en plus chaude en coulisses pour le directeur sportif du PSG. Et pour arracher l'arrière droit malien au club breton, Leonardo saurait déjà à quoi s'en tenir.

Un transfert à 15M€ pour Hamari Traoré ?