Mercato - PSG : Ce détail important qui bloquerait l’avenir d’Edinson Cavani…

Publié le 12 juin 2020 à 12h30 par T.M.

L’avenir d’Edinson Cavani ne s’inscrivant plus au PSG, la question est désormais de savoir où rebondira le Matador la saison prochaine. Toutefois, avant de répondre à cette question, il pourrait bien falloir se pencher sur un problème.

Si rien n’est encore officiel, cela semble pourtant d’ores et déjà écrit : Edinson Cavani ne restera pas au PSG la saison prochaine. Avec l’achat définitif de Mauro Icardi par le club de la capitale, l’avenir du Matador apparait acté. En fin de contrat, le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale ne devrait donc pas être prolongé. D’ici quelques semaines, Cavani devrait donc se retrouver libre, ayant alors le choix de s’engager où il le souhaite. Et les prétendants sont déjà au rendez-vous avec notamment un énorme intérêt de l’Inter Milan. A moins que l’attaquant de 33 ans ne décide finalement de retourner en Amérique du Sud. De l’autre côté de l’Atlantique, Boca Juniors rêve d’accueillir l’attaquant du PSG et l’intérêt semble même réciproque. « Il aime l’idée d’aller à Boca, mais c’est difficile », lâchait dernièrement Leandro Paredes, coéquipier d’Edinson Cavani au PSG. Et en effet, pour le club de Buenos Aires, cela devrait être très compliqué.

Un salaire qui pose problème !

Du côté de Boca Juniors, on rêve de voir Edinson Cavani débarquer et La Bombonera pourrait bien vibrer après les buts du Matador. Toutefois, ce rêve serait loin d’être une réalité. En effet, comme l’explique Ole ce vendredi, les espoirs du club argentin pourraient bien être réduits à néant face au salaire de l’Uruguayen. Actuellement, l’attaquant du PSG percevrait près de 12M€ par an. Un montant astronomique sur lequel Boca Juniors pourrait en aucun cas s’aligner. Il faudrait alors que Cavani fasse un effort, mais cela serait également difficilement envisageable. En effet, la presse italienne expliquait dernièrement que le joueur de Thomas Tuchel ne souhaitait pas revoir son salaire à la baisse, ce qui refroidirait alors également l’Inter Milan. Cela pourrait donc se compliquer pour l’avenir d’Edinson Cavani. Dans le confort au PSG, il va falloir revoir les exigences à la baisse s’il veut rebondir…

