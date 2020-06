Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Edinson Cavani réclame une petite fortune !

Publié le 12 juin 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec le PSG, Edinson Cavani pourra donc rejoindre la destination de son choix cet été. Mais le buteur uruguayen voudrait s’y retrouver sur le plan salarial…

Le recrutement définitif de Mauro Icardi ayant été officiellement bouclé par le PSG, l’avenir d’Edinson Cavani semble tout tracé. Le buteur uruguayen, qui arrive au terme de son contrat au Parc des Princes, ne sera pas prolongé par Leonardo et s’apprête donc à quitter librement le club de la capitale. Ces derniers jours, la piste menant à l’Inter a fait couler beaucoup d’encre, et Antonio Conte voudrait absolument attirer Cavani dans ses rangs. Mais le numéro 9 du PSG serait trop gourmand pour le club italien…

Cavani ne veut pas baisser son salaire