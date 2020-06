Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau coup dur pour le mercato de Villas-Boas !

Publié le 12 juin 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Auteur d’une première saison assez convaincante à la pointe de l’attaque de l’OM, Dario Benedetto figurerait sur les tablettes de Naples. Une très grosse perte en prévision pour André Villas-Boas ?

« J'avais ce rêve de jouer la Ligue des Champions, et ce rêve je l’ai ici à l'OM, car la saison prochaine je la jouerai. Aujourd'hui je prends du plaisir à l’OM, je profite du foot français et de mon rêve de jouer cette compétition », avait indiqué Dario Benedetto en mai dernier à Fox Sports , affichant donc clairement son souhait de rester à l’OM la saison prochaine pour y disputer la Ligue des Champions. Pourtant, du haut de ses 14 buts inscrits en Ligue 1 pour sa première saison en Europe, Benedetto attirerait l’œil à l’étranger, et son avenir à l’OM pourrait être relancé…

Naples aurait des vues sur Benedetto

Comme l’a révélé Radio Marte, la direction de Naples apprécierait le profil de Dario Benedetto et pourrait envisager de le recruter durant le mercato estival. L’OM étant plus que jamais en quête de liquidités et dans l’obligation de vendre plusieurs joueurs pour ne pas être sanctionné par l’UEFA, pourrait donc difficilement repousser une belle offensive pour Benedetto. Et André Villas-Boas perdrait ainsi son serial buteur à l’OM…