Mercato - OM : Dario Benedetto dans le viseur d'un gros club étranger ?

Publié le 10 juin 2020 à 12h15 par La rédaction

Alors que Dario Benedetto a déjà affirmé qu’il souhaitait disputer la Ligue des Champions avec l'OM la saison prochaine, son nom figurerait actuellement sur la short-list d’un club italien pour la saison prochaine…

Dario Benedetto sort d’une première saison assez convaincante pour son arrivée en Europe. Recruté contre 14M€ l’été dernier à Boca Juniors, le buteur argentin a marqué à 11 reprises en Ligue 1 cette saison, en 26 rencontres disputées. Une belle adaptation au championnat de France pour un joueur qui n’avait jusqu’alors connu que l’Argentine et le Mexique. Très apprécié du public marseillais pour sa grinta et son sens du but, Benedetto serait aujourd’hui sur les tablettes d’un grand club italien pour la saison prochaine, alors qu'il a déjà annoncé qu'il souhaitait rester du côté de l'OM…

Benedetto pour remplacer Milik au Napoli ?