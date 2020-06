Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Comment Eyraud veut éviter un nouveau fiasco à la Lihadji...

Publié le 10 juin 2020 à 11h30 par La rédaction

Après le fiasco du dossier Isaac Lihadji, qui devrait quitter l’OM quasi gratuitement à la fin de la saison, la direction marseillaise compte bien donner leur chance à ses pépites, surtout en cette période de difficultés financières. Et l’OM aurait déjà un plan pour ses jeunes joueurs…

Ne pas reproduire les erreurs du passé. En début de saison, l’OM s’activait pour faire signer le premier contrat pro d’Isaac Lihadji, qui était annoncé comme LA grosse pépite du centre de formation phocéen. L’international U19 français, fort de très grosses prestations avec la réserve de l’OM, était annoncé comme le crack absolu de la nouvelle génération phocéenne. Régulièrement encensé par ses coéquipiers, le jeune Lihadji a finalement refusé de signer son premier contrat pro à l’OM, en raison de l’accord financier tombé à l’eau. Aujourd’hui, comme révélé en exclusivité par le10sport.com , c’est le LOSC qui tient la corde dans ce dossier. Et l’OM ne voudrait plus qu’un de ses joyaux lui passe sous le nez…

8 dossiers sur le tapis

Ainsi, comme révélé par La Provence , l’OM s’activerait aujourd’hui pour 8 dossiers de jeunes joueurs formés au club. L’objectif de l’OM : éviter un nouveau fiasco Lihadji qui devrait donc rejoindre un autre club de Ligue 1 pour y signer son premier contrat professionnel. Dans ce contexte, 8 dossiers de jeunes aspirants professionnels seraient sur le tapis à Marseille : Jorès Rahou (attaquant, né en 2003), Richecarde Richard (défenseur, 2002), Cheick Souaré (milieu, 2002), Yacine Ressa (attaquant, 2001), Aaron Kamardin (défenseur, 2002), Nassim Ahmed (milieu, 2000), Ugo Bertelli (milieu, 2003) et Niels Nkounkou (19 ans). Tous ces dossiers seraient aujourd’hui prioritaires pour l’OM, et on comprend pourquoi, puisque ces derniers pourraient rendre de très bons services à l’équipe pro, qui pourrait bien ne pas recruter en raison des difficultés financières du club…

Déjà trois dossiers bouclés ?

Le plan de l’OM se déroule d’ailleurs (pour le moment) sans accrochages. Le 6 juin, Richecarde Richard et Aaron Kamardin ont signé leur premier contrat professionnel avec l’OM. Les premières pierres du nouvel édifice marseillais, qui semble prendre forme au fur et à mesure que les jours passent. Avec l’ouverture du mercato franco-français depuis le 1er juin, l’OM risque de connaître beaucoup de mouvements, ce qui pourrait favoriser la signature de plusieurs contrats professionnels, les jeunes aspirants à un certain temps de jeu du côté de l’OM la saison prochaine. Outre ces deux signatures, la Provence explique également ce mercredi 10 juin que le jeune international U17 français Ugo Bertelli aurait un premier contrat pro de 3 ans entre les mains, alors que plusieurs clubs allemands et le Milan AC étaient apparemment sur le coup. Le jeune olympien devrait parapher son premier contrat dans les prochains jours, son entourage étant très confiant pour sa signature…