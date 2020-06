Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle étape décisive dans ce dossier à 50M€ ?

Publié le 12 juin 2020 à 19h45 par La rédaction

Alors qu’il est sur les tablettes du PSG, Sandro Tonali semble prendra chaque jour un peu plus la direction de l'Inter.

À la recherche d’un milieu de terrain pour étoffer l'entrejeu du PSG, Leonardo songerait à recruter Sandro Tonali depuis son retour l'été dernier. Le directeur sportif parisien, séduit par la pépite de Brescia, pourrait tenter un gros coup avec un grand espoir italien comme il l’avait déjà fait il y a quelques années avec Marco Verratti. Cependant, Leonardo s’est heurté à un concurrent de taille dans ce dossier qui semble bien parti pour rafler la mise avec Tonali...

L’Inter a proposé un contrat à Tonali

Dans le viseur de la Juventus et de l’Inter Milan, c’est bien le club milanais qui apparait comme le plus avancé sur ce dossier comme Le 10 Sport vous l'avait révélé en exclusivité. Et selon le journaliste italien Nicolo Schira, les dirigeants Nerazzurri négocieraient actuellement avec le clan Tonali sur les bases d'un contrat de cinq ans et un salaire de 2,5 M€ par an. Parallèlement aux discussions avec l’entourage de Sandro Tonali, le club interiste poursuivrait les discussions avec Brescia qui réclamerait un montant de 50 M€ pour laisser partir son joueur. De nouvelles informations qui laissent penser que la piste Tonali est de plus en plus mal engagée pour Leonardo.