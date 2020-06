Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un épineux dossier de Leonardo touche à sa fin...

Publié le 12 juin 2020 à 14h30 par La rédaction

En fin de contrat à la fin de la saison du côté du PSG, Tanguy Kouassi n’a (pour le moement) toujours pas signé son premier contrat professionnel du côté de la capitale. Et si plusieurs clubs souhaitent l’attirer, le dossier pourrait être bientôt réglé par Leonardo…

Le dossier Tanguy Kouassi pourrait cesser de rythmer l’actualité PSG très prochainement. En fin de contrat en juin prochain, le jeune défenseur central français de 18 ans n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel du côté de la capitale. Un dossier que Leonardo souhaiterait rapidement boucler, notamment en raison des très bonnes performances de ce dernier au cours de la saison, où il a découvert l’équipe professionnelle sous les ordres de Thomas Tuchel. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com , le Real Madrid s'est renseigné à son sujet, et ils ne seraient pas les seuls. Pourtant, la volonté de Kouassi serait de rester à Paris…

Kouassi veut rester

Ainsi, comme révélé par Footmercato , Tanguy Kouassi souhaiterait de tout cœur rester au PSG la saison prochaine, et certainement encore pour quelques années. En effet, le jeune défenseur central français sait pertinemment que Thomas Tuchel l’apprécie énormément, et qu’il pourra trouver du temps de jeu en tant que défenseur central ou milieu défensif sous les ordres du technicien allemand. Avec le départ de Thiago Silva, Tanguy Kouassi apercevrait une brèche dans laquelle il pourrait s’engouffrer et faire son trou, pour ensuite se garantir beaucoup plus de temps de jeu. Des discussions auraient même eu lieu entre Leonardo et le jeune joueur, et le dossier pourrait donc être bouclé très rapidement par le PSG, désireux de garder sa jeune pépite encore longtemps. Au détriment des nombreux concurrents…

Le Real, le Milan et Leipzig sur le coup