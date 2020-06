Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tout reste à faire pour Eyraud avec une pépite brésilienne !

Publié le 12 juin 2020 à 6h00 par Th.B.

Dans le viseur de l’OL et surtout de l’OM, Marcos Paulo n’a pas été approché par les deux clubs olympiens, contrairement aux informations divulguées par la presse brésilienne. C’est du moins le discours que Fluminense a tenu. L’OM a donc du pain sur la place pour l’attaquant.

Agé de 19 ans et disposant d’un contrat courant jusqu’en juin 2021 avec Fluminense, Marcos Paulo a tout pour plaire à l’OM. La jeunesse et surtout une situation contractuelle courte, de quoi faire baisser son prix et entrer dans la marge de manoeuvre du club phocéen, en proie à de grosses difficultés financières. D’après la presse brésilienne, l’OM ainsi que l’OL seraient venus à la pêche aux renseignements dans le cadre d’un potentiel transfert cet été. Il n’en serait rien.

Aucune offensive à noter pour Marcos Paulo