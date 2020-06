Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux gros dossiers de Leonardo se confirment !

Publié le 12 juin 2020 à 3h30 par A.M.

Alors que le PSG sera en quête de renforts au poste de latéral gauche et au milieu de terrain, Leonardo a bien activé les pistes menant à Théo Hernandez et Lorenzo Pellegrini.

En vue de cet été, les priorités de Leonardo sont déjà très claires. Ainsi, le directeur sportif du PSG souhaite au moins un renfort dans l'entrejeu. Et alors que sa grande priorité se nomme Sergej Milinkovic-Savic, le Brésilien garde le contact avec Lorenzo Pellegrini comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Autre poste à renforcer, celui de latéral gauche afin de compenser le départ de Layvin Kurzawa. Dans ce dossier, c'est Alex Telles qui semble le plus proche, mais comme nous vous le dévoilions le 21 avril dernier, Leonardo apprécie également grandement le profil de Théo Hernandez.

Le PSG actif dans les dossier Hernandez et Pellegrini