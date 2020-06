Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo face à un gros obstacle dans ce dossier chaud ?

Publié le 11 juin 2020 à 12h45 par B.C.

Désireux de renforcer le flanc droit de la défense du PSG, Leonardo pourrait profiter de son intérêt pour Sergej Milinkovic-Savic afin de mettre la main sur Adam Marusic. Néanmoins, l'entraîneur de la Lazio serait réticent à l'idée de s'en séparer...

Leonardo a bien l'intention de faire son marché à Rome. Outre son intérêt pour Lorenzo Pellegrini (AS Rome) comme vous l'a révélé le 10 Sport, le directeur sportif du PSG s'intéresse à deux autres joueurs du club concurrent : Sergej Milinkovic-Savic et Adam Marusic (Lazio). D'après nos informations, le milieu de 25 ans est l'une des grandes priorités du PSG et souhaite rejoindre la capitale française. Quant au second, il possède le même agent que Milinkovic-Savic, à savoir Mateja Kezman, et pourrait donc être inclus dans le deal afin de faire monter le prix total de cette opération. Cependant, le départ de Marusic ne serait pas vu d'un très bon œil par tout le monde en interne.

Inzaghi n'envisage pas le départ de Marsic