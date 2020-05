Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud s'active pour jouer un mauvais tour à Aulas !

Publié le 1 mai 2020 à 22h00 par B.C.

Alors que Djibrail Dib n'a toujours pas signé pro avec l'OL, l'OM ne lâcherait pas le morceau en ce qui concerne le milieu de 17 ans.

Entre l'OL et l'OM, les relations sont très tendues, et les dernières semaines l'ont bien montré. Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud, les présidents des deux Olympique , se sont renvoyés coup pour coup par média interposé durant cette épidémie de coronavirus, et le ton est même montré entre les deux hommes à l'occasion d'un conseil d'administration de la LFP ce mardi pour décider du sort de cette saison de Ligue 1. Mais sur le plan sportif, Aulas et Eyraud sont aussi en guerre. Comme annoncé par L'Équipe récemment, l'OL aurait déjà trouvé un accord avec l'entourage de Kalil Rekaoui pour récupérer la pépite de 13 ans évoluant à l'OM, de quoi agacer le club phocéen, qui souhaiterait désormais piocher au sein du centre de formation de l'OL pour se venger. Alors que l'OL tente actuellement de convaincre Djibrail Dib (17 ans) de signer son premier contrat professionnel dans le Rhône, l'Olympique de Marseille aurait l'intention de s'immiscer dans ce dossier afin de récupérer le jeune milieu de terrain, un intérêt « politique » qui persiste chez les dirigeants marseillais.

L'OM toujours à la lutte pour récupérer Djibrail Dib

Au moment de faire le point sur ce dossier jeudi soir, Bilel Ghazi a en effet expliqué sur son compte Twitter que l'OM était toujours à la lutte avec l'OL pour obtenir la signature de Djibrail Dib. Le milieu de terrain n'aurait donc toujours pas tranché pour son avenir, mais Lyon et Marseille doivent également faire avec la concurrence étrangère, puisque le FC Valence lorgneraitDjibrail Dib selon le journaliste de L'Équipe .