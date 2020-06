Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez laisserait le champ libre au Barça pour cette pépite !

Publié le 12 juin 2020 à 23h00 par La rédaction

Sur les tablettes du Real Madrid et de l’Atlético Madrid, Fabian Luzzi devrait finalement prendre la direction du FC Barcelone l’été prochain. Le club catalan aurait effectivement remporté la bataille dans ce dossier.

Le prochain mercato du FC Barcelone risque d’être très mouvementé. Si Eric Abidal souhaiterait renforcer l'effectif de Quique Setién avec des joueurs déjà confirmés à l'instar de Lautaro Martinez, le directeur sportif du Barça songerait aussi à préparer l’avenir du club en s’attachant les services de jeunes pépites. Ainsi, le club catalan se serait positionné sur un attaquant de 16 ans, aussi dans le viseur du Real Madrid et de l'Atlético de Madrid.

Luzzi vers le FC Barcelone ?