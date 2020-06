Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Issue imminente dans ce dossier à 100M€ ?

Publié le 12 juin 2020 à 21h30 par A.C.

On devrait y voir plus clair pour l’avenir de Fabian Ruiz, milieu du Napoli pisté par le FC Barcelone et le Real Madrid.

Depuis qu’il a quitté l’Espagne en juillet 2018, Fabian Ruiz est devenu une obsession pour les cadors de Liga. Le Real Madrid et le FC Barcelone ne comprennent en effet pas comme ils ont pu laisser s’échapper l’un des meilleurs talents espagnols de sa génération. Ces dernières saisons, le milieu du Napoli a en effet gravi les échelons à une vitesse folle, devenant un titulaire en puissance en sélection, comme avec son club. Récemment, Cristiano Giuntoli a d’ailleurs douché les espoirs du Real et du Barça. « Il a encore de plusieurs années de contrat » a expliqué le directeur sportif napolitain, à Sky Sport . « Son renouvellement sera discuté la saison prochaine. Il est serein et heureux d'être à Naples. Je pense qu'il va rester ici ».

Deux scénarios envisagés pour Fabian Ruiz