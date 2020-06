Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette grande décision prise pour Aubameyang !

Publié le 12 juin 2020 à 22h30 par La rédaction

Arsenal ne souhaite pas se séparer de Pierre-Emerick Aubameyang et d’Alexandre Lacazette cet été. Les Gunners espèrent toujours prolonger le Gabonais, en fin de contrat en juin 2021.

Depuis plusieurs semaines, le dossier Pierre-Emerick Aubameyang fait trembler les supporters d’Arsenal. En effet, le Gabonais sera en fin de contrat en juin 2021 et pourrait alors quitter le club gratuitement. Pour les Londoniens, ce serait un énorme échec de voir le meilleur buteur du club des deux dernières saisons partir librement chez un cador européen. D’autant plus que l’ancien buteur du Borussia Dortmund ne manque pas de prétendants, y compris pour cet été. Chelsea, l’Inter Milan, le FC Barcelone ou encore le PSG suivent la situation du Gabonais. Et comme le10sport vous l’avait révélé en exclusivité, le Real Madrid surveille également de très près Pierre-Emeric Aubameyang. De quoi donner davantage de pression à Mikel Arteta et aux dirigeants londoniens.

Arsenal ne veut pas perdre Lacazette et Aubameyang cet été