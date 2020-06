Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet ancien du club interpelle Eyraud pour succéder à Zubizarreta !

Publié le 12 juin 2020 à 21h45 par La rédaction

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Fabrizio Ravanelli s’est montré intéressé pour occuper le poste de « head of football » à l’OM.

Toujours à la recherche d’un « head of football » pour remplacer Andoni Zubizarreta, Jacques-Henri Eyraud ne semble pas trouver le candidat qui correspond à ses attentes. Même si le nom d’Olivier Pickeu était évoqué ces derniers jours, la piste de l’ancien du SCO Angers se refroidit. Mais à l’image de l’ancien défenseur de l’OM Basile Boli, aujourd’hui coordinateur sportif du club marseillais, le président de l'Olympique de Marseille pourrait bien trouver son bonheur en un autre ancien joueur du club. En effet, Fabrizio Ravenelli, passé par Marseille entre 1997 et 1999, s'est montré intéressé par le poste.

« Bien sûr que ce poste m’intéresse »