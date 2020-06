Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prolongation est Kylian Mbappé est actuellement à l'arrêt !

Publié le 10 juin 2020 à 5h30 par T.M.

Pour voir Kylian Mbappé prolonger son contrat, le PSG serait prêt à faire d’énormes efforts financiers. Pour autant, ce dossier serait actuellement à l’arrêt en raison de la crise sanitaire…

Craignant de voir Kylian Mbappé filer au Real Madrid, le PSG veut assurer ses arrières. Pour cela, Leonardo travaillerait actuellement sur une prolongation de contrat, le Français étant lié jusqu’en 2022. Reste maintenant à trouver les arguments nécessaires pour parvenir à un terrain d’entente. Et pour cela, le PSG pourrait bien mettre en avant sa puissance financière. En effet, pour Sky Sports , Jonathan Johnson a assuré que le club de la capitale était prêt à placer Mbappé à la hauteur de Neymar sur la grille salariale. Alors que le Brésilien touche près de 30M€ par saison, le champion du monde pourrait donc recevoir une augmentation colossale, mais avant de penser à un accord, il va falloir régler un autre problème.

On verra après la Ligue des Champions ?