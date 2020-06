Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, salaire... Leonardo prêt à tout pour conserver Kylian Mbappé !

Publié le 9 juin 2020 à 9h15 par T.M.

Alors que Leonardo travaillerait sur la prolongation de Kylian Mbappé, le PSG pourrait mettre les petits plats dans les grands pour espérer conserver son crack. Explications.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé semble toutefois appelé à rejoindre le Real Madrid. Les Merengue, dans l’incapacité de réaliser l’opération cet été à cause du coronavirus, auraient reporté leur offensive à l’été prochain. Alors que le Français n’aura plus qu’un an de contrat, la situation sera idéale pour forcer un départ. Un scénario que Leonardo veut actuellement empêcher en tentant de prolonger le contrat de Mbappé. La question est désormais de savoir si le PSG saura trouver les bons arguments pour convaincre le champion du monde de signer ce nouveau bail. Et pour cela, la direction parisienne pourrait bien ne pas regarder à la dépense et faire de Kylian Mbappé l’égal de Neymar, qui émarge à près de 30M€ par saison.

Un salaire XXL ?