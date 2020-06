Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Liverpool en pole position pour Jadon Sancho !

Publié le 12 juin 2020 à 15h15 par La rédaction mis à jour le 12 juin 2020 à 15h18

Chaudement courtisé à l’approche du mercato estival, Jadon Sancho est sur les tablettes de plusieurs grosses cylindrées européennes. Et selon nos informations, Liverpool tiendrait la corde.

Le diamant du Borussia Dortmund fait envie à toute l’Europe. A 20 ans, Jadon Sancho se retrouve en effet dans le viseur des plus grands clubs au monde. Manchester United lorgne sur lui depuis des mois. Le Real Madrid également, Zinedine Zidane souhaitant bâtir sa nouvelle équipe sur une pépinière de jeunes cracks. Comme révélé par le10sport.com, les Merengue pourraient lancer une offensive pour Jadon Sancho, comme ils l’ont fait pour Kai Havertz (Bayer Leverkusen) et Eduardo Camavinga (Rennes), avec des offres à 80 et 60 millions d’euros. Mais d’après nos sources, ce n’est ni le Real Madrid ni Manchester United qui se retrouve dans la meilleure des positions pour Jadon Sancho. Il s’agit de Liverpool !

Un gros coup de Liverpool ?

Selon nos sources, Liverpool est en effet l’écurie la mieux placée du moment pour signer Jadon Sancho. Dans la perspective d’un possible départ de Sadio Mané, Jurgen Klopp a identifié la pépite anglaise pour lui succéder. Si l’entraîneur allemand a d’abord essayé de sonder Kylian Mbappé (avec plusieurs coups de téléphone à destination du prodige parisien, dont il est devenu proche), il semble vouloir mettre le paquet, désormais, sur Jadon Sancho. Et même si le Borussia Dortmund se montre gourmande pour envisager de lâcher son joyau, Liverpool ne semble pas échaudé par la perspective d’un transfert XXL.



De son côté, Jadon Sancho privilégie un retour en Angleterre. Passé par Watford et Manchester City quand il était plus jeune, il n’a pas encore connu le frisson du championnat anglais et souhaite retourner dans son pays natal. Une opportunité que pourrait saisir Liverpool, parfaitement positionné pour le récupérer…