Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un coup à la Hazard pour Sancho ?

Publié le 11 juin 2020 à 21h00 par La rédaction

Après avoir annoncé le prix de l’éventuel transfert de Jadon Sancho, le Borussia Dortmund aurait vu Manchester United s’écarter du dossier. Le Real Madrid souhaiterait en profiter pour tenter le coup... en 2021 !

Auteur de 20 buts et 20 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison sous les couleurs du Borussia Dortmund, Jadon Sancho continue d’enflammer l’Europe par de grosses prestations. L’ailier anglais est d’ailleurs vite rentré dans la short-list de Zinédine Zidane comme vous l’a révélé le10sport.com il y a quelques jours. Toutefois les dirigeants du Borussia Dortmund demanderaient 128M€ pour laisser partir leur pépite. De quoi effrayer le Real Madrid ? Pas vraiment, et les dirigeants du club merengue songeraient déjà à s’attacher ses services en 2021...

Sancho... en 2021 ?