Mercato - Real Madrid : Van de Beek aurait de gros doutes sur Zidane !

Publié le 11 juin 2020 à 17h00 par B.C.

Alors que le Real Madrid suit Donny Van de Beek, ce dossier reste secondaire aux yeux de Zinedine Zidane, et cela ferait douter le joueur sur son avenir.

À la différence de Frenkie De Jong et Matthijs de Ligt, Donny Van de Beek est resté une saison de plus à l'Ajax Amsterdam, mais son départ semble acté pour cet été. Les sollicitations ne manquent pas pour l'international néerlandais, mais ce dernier souhaite prendre son temps avant de choisir son prochain club. Dernièrement, le 10 Sport vous révélait qu'Everton et Newcastle étaient intéressés. Manchester United serait également sur les rangs, tout comme le Real Madrid, qui suit attentivement les prestations de Van de Beek depuis une année. D'après nos informations, Zinedine Zidane a même appelé le milieu de terrain dernièrement pour lui faire part de son intérêt, mais ce dossier ne serait pas prioritaire aux yeux de l'entraîneur merengue, et cela commencerait à faire perdre patience Van de Beek.

Van de Beek perd patience