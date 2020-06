Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un danger se confirme pour Achraf Hakimi…

Publié le 11 juin 2020 à 16h00 par T.M.

Prêté depuis 2 saisons au Borussia Dortmund, Achraf Hakimi doit revenir au Real Madrid cet été. Une aventure que le club de la Ruhr aimerait toutefois prolonger encore…

Avec le contexte actuel, le Real Madrid pourrait finalement ne pas faire de grosses folies sur le marché des transferts. Néanmoins, Zinedine Zidane pourra compter sur plusieurs renforts avec les retours de joueurs prêtés. Cela sera ainsi le cas de Dani Ceballos, Takefusa Kubo, Achraf Hakimi et possiblement Martin Odegaard, qui est toutefois censé rester une saison de plus à la Real Sociedad. De quoi étoffer un peu plus l’effectif de la Casa Blanca et renforcer la concurrence. C’est ce qui pourrait arriver dans le couloir droit. Si Dani Carvajal a actuellement la confiance de Zidane, le retour d’Hakimi pourrait bien changer la donne. Excellent depuis 2 saisons avec le Borussia Dortmund, le Marocain va prétendre à une place dans le 11 merengue. Mais encore faut-il qu’il fasse son retour à Madrid.

« Nous sommes intéressés pour le voir aussi jouer au Borussia Dortmund la saison prochaine »