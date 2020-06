Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le dossier Hakimi totalement relancé ?

Publié le 11 juin 2020 à 1h30 par Th.B.

Alors qu’Achraf Hakimi semblait jusqu’ici se diriger vers une prolongation de contrat au Real Madrid, son avenir serait néanmoins loin d’être réglé.

À l’été 2018, le Real Madrid prêtait Achraf Hakimi au Borussia Dortmund afin qu’il puisse poursuivre sa progression et disposer d’un temps de jeu conséquent. Cette saison, l’international marocain a flambé et suscite depuis de longs mois de vives convoitises. À 21 ans, et sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le Real Madrid, Achraf Hakimi devrait revenir à la Casa Blanca cet été pour y signer une prolongation de bail jusqu’à l’été 2025. C’est du moins l’information que le journaliste Nicolo Schira a récemment dévoilé. Cependant, l’avenir d’Hakimi pourrait s’inscrire loin du Real Madrid.

Le Borussia, Manchester City, Tottenham et Chelsea sur les rangs pour Hakimi