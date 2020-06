Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo acte un nouveau départ !

Publié le 11 juin 2020 à 20h15 par D.M.

A l’instar de nombreux joueurs en fin de contrat au PSG, Eric Maxim Choupo-Moting ne devrait pas voir son contrat être prolongé et devrait quitter le club parisien.

Le prochain mercato devrait être synonyme de départ pour de nombreux joueurs du PSG. En fin de contrat, Edinson Cavani, Thomas Meunier et Layvin Kurzawa devraient quitter cet été le club parisien. Thiago Silva devrait également se diriger vers la sortie même s’il dispose d’une offre de prolongation comme cela a été annoncé par le 10 Sport. Mais ce n’est pas tout. Arrivé en août 2018, Eric Maxim Choupo-Moting voit également son bail arriver à expiration en juin prochain et son avenir demeurait incertain. Mais le PSG aurait pris une décision concernant l’attaquant camerounais.

Choupo-Moting sur le départ