Mercato - Barcelone : Guardiola pourrait rendre un grand service au Barça !

Alors que le FC Barcelone voudrait à tout prix se séparer de Philippe Coutinho cet été afin de pouvoir redessiner les contours de son effectif comme bon lui semble, Pep Guardiola en pince pour le milieu offensif indésirable au Barça et au Bayern Munich…

Après 18 mois compliqués au FC Barcelone alors qu’il avait flambé à Liverpool, Philippe Coutinho a été prêté au Bayern Munich l’été dernier. Dans cette opération figure une option d’achat non obligatoire de 120M€ que le club bavarois n’a pas encore levée et ne devrait pas lever à en croire la tendance. Disposant d’une belle cote en Angleterre, Philippe Coutinho pourrait retrouver la Premier League cet été, le Barça souhaitant dégraisser son effectif et ne comptant plus sur le Brésilien. Comme le10sport.com vous l’a récemment révélé en exclusivité, Arsenal et Chelsea sont sur le coup. Néanmoins, aucun accord ne semble se dessiner pour un transfert de Coutinho dans les deux clubs londoniens. Pep Guardiola pourrait cependant sauver la mise du FC Barcelone dans ce dossier.

Des entrevues pour Coutinho prévues ?

D’après les informations exclusives que le10sport.com vous a révélé ces dernières heures, Pep Guardiola a des vues sur Philippe Coutinho. L’intérêt du technicien espagnol va déboucher sur des entretiens très prochainement avec Kia Joorabchian, représentant du Brésilien. Certes, l’intérêt de Manchester City n’est pas encore concret, mais il pourrait rapidement le devenir, d’autant plus que les clubs étant en position d’accueillir Philippe Coutinho ne sont actuellement pas légion. Manchester City pourrait donner un joli coup de main au FC Barcelone.