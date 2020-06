Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kimpembe est utilisé pour interpeller Aouchiche et Kouassi !

Publié le 13 juin 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que le Paris Saint-Germain a pris la fâcheuse habitude de voir filer plusieurs de ses jeunes talents avant la signature de leur premier contrat professionnel, un dirigeant du club de la capitale espère que certains prendront exemple sur Presnel Kimpembe.

C'est un sujet qui revient régulièrement sur le tapis lorsqu'il s'agit d'évoque le Paris Saint-Germain : quelle place pour les jeunes formés au club ? Une question qui se pose d'autant plus depuis la décision d'Antero Henrique de supprimer l'équipe réserve du PSG, privant les jeunes d'un tremplin entre les U19 et l'équipe première composée de nombreuses stars. Ces dernières semaines, les cas d'Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi font notamment grandement parler puisqu'ils n'ont toujours pas signé leur premier contrat professionnel. Mais l'exemple à suivre est celui de Presnel Kimpembe.

«Il nous faudrait beaucoup de Kimpembe dans l'état d'esprit et la réussite»