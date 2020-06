Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prend une décision radicale pour la succession de Thiago Silva !

Publié le 11 juin 2020 à 20h30 par Arthur Montagne

Difficile de remplacer un joueur de la trempe de Thiago Silva dont le contrat prend fin le 30 juin. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Leonardo semble vouloir miser sur la continuité en s'appuyant sur la charnière Marquinhos-Kimpembe.

Huit ans après son arrivée en provenance du Milan AC, Thiago Silva va-t-il quitter le Paris Saint-Germain ? La question a le mérite d'être posée puisque le contrat du Brésilien prend fin le 30 juin, et pour le moment, il n'y a aucun signe d'une prolongation. Toutefois, comme révélé par le10sport.com, ce dossier reste ouvert, et Leonardo n'écarte pas la possibilité de le conserver mais à ses conditions, à savoir avec un salaire largement revu à la baisse. En attendant, plusieurs clubs espèrent pouvoir profiter de la situation. Il faut dire que l'opportunité de récupérer libre un joueur du niveau de Thago Silva ne se présente pas tous les jours. Selon nos informations, Carlo Ancelotti a d'ailleurs contacté son ancien joueur pour l'attirer à Everton. De son côté, Leonardo semble avoir les idées claires au sujet de la succession d' O Monstro .

Pas de recrues pour remplacer Thiago Silva ?

En effet, selon les informations du Parisien , le directeur sportif du PSG aurait prévu quoi qu'il arrive de ne pas recruter de nouveaux défenseurs centraux. Par conséquent, en cas de départ de Thiago Silva, la charnière composée de Marquinhos et Presnel Kimpembe devrait être privilégiée par Thomas Tuchel. Le Brésilien, arrivé en 2013 en provenance de l'AS Roma, prendra également la succession de son compatriote dans la peau du capitaine du PSG. Marquinhos se stabilisera d'ailleurs à son poste de prédilection, après avoir été utilisé au milieu de terrain. Par conséquent, Abdou Diallo et Thilo Kehrer auront également un rôle plus important. Recruté respectivement pour 32M€ et 37M€, ils seront les remplaçants de Marquinhos et Kimpembe. Enfin, Tanguy Kouassi pourrait aussi avoir une place plus importante dans l'effectif parisien. S'il n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel au PSG, il fait toujours de son club formateur sa priorité.

Un marché délicat

Et pour cause, si Leonardo décide de ne pas recruter à ce poste, c'est que les circonstances du marché le pousse à choisir ses priorités. Et avec quatre, voire cinq, joueurs déjà disponibles en défense central, le directeur sportif du PSG préfère se concentrer sur d'autres secteurs de jeu à l'image du milieu de terrain où il continue son forcing pour attirer Sergej Milinkovic-Savic. D'autre part, pour remplacer Thiago Silva, il faudrait un gros calibre, et cela coûte cher. Par exemple, la piste menant à Kalidou Koulibaly a longtemps été explorée, mais Naples réclame près de 100M€ pour lâcher son roc sénégalais. Cas de figure similaire pour Milan Skriniar à l'Inter Milan. Par conséquent, Leonardo a choisi de ne pas perdre de temps avec ce dossier. Et si Thiago Silva part, il ne sera pas remplacé.