Mercato - PSG : Leonardo en grand danger pour Pellegrini ?

11 juin 2020

Leonardo et le Paris Saint-Germain pourraient voir tous leurs plans voler en éclats concernant Lorenzo Pellegrini, milieu de l’AS Roma.

C’est l’un des gros dossiers du moment. Parallèlement à la piste Sergej Milinkovic-Savic, qui comme nous vous l’avons révélé est la priorité du Paris Saint-Germain actuellement, Leonardo suit Lorenzo Pellegrini. Il faut dire que le milieu de l’AS Roma a tout pour plaire... surtout sur le volet économique ! Pellegrini possède en effet une clause de 30M€ qui fait trembler les dirigeants romains. Selon nos informations, le directeur sportif du PSG maintient le contact avec l’entourage de l’Italien, également suivi par la Juventus et, d’après La Gazzetta dello Sport , par le Borussia Dortmund. La clause n’est pas le seul atout de Leonardo dans ce dossier, puisque l’AS Roma ne vit pas une période très stable.

Leonardo bien placé pour Pellegrini, mais...

D’après les informations de Tuttosport , l’AS Roma enregistre actuellement un bilan négatif à -126M€. Cela devrait contraindre les dirigeants à vendre Nicolo Zaniolo, qui a la plus grosse valeur marchande, mais également Lorenzo Pellegrini. Ce n’est pas tout, puisque l’actuel propriétaire James Pallotta avait engagé un processus de vente du club au milliardaire américain Dan Friedkin. La crise sanitaire du COVID-19 a toutefois fait tomber à l’eau ces négociations, ce qui a aggravé encore plus les problèmes économiques de la Roma. Tout cela laisse penser que Leonardo et le Paris Saint-Germain sont en position de force pour Pellegrini...

Un nouvel investisseur pourrait tout changer !