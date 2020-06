Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Fair-play financier, Pinault… Ces nouvelles révélations sur le dossier M'Baye Niang !

Publié le 11 juin 2020 à 17h30 par Dan Marciano

Même s’il n’a toujours formulé d’offre pour M'Baye Niang, l’OM garde un œil sur l’attaquant du Stade Rennais. Mais les difficultés financières rencontrées par le club phocéen compliqueraient un peu plus ce dossier.

L’arrêt prématuré de la saison de Ligue 1 a au moins fait un heureux. Deuxième au classement du championnat derrière le PSG, l’OM retrouvera la Ligue des champions pour la première fois depuis 2014. Pour préparer au mieux cette échéance, la formation marseillaise doit se renforcer tout en faisant attention à ses dépenses. Le club est en effet sous la menace du fair-play financier et se retrouve dans l’obligation de vendre plusieurs joueurs lors du mercato d'été afin de rééquilibrer ses comptes. L’OM doit donc jongler entre ses ambitions européennes et sa situation financière délicate. C’est dans ce contexte compliqué que les dirigeants olympiens se sont penchés sur le mercato franco-français qui a ouvert ses portes ce lundi. L’une des priorités est de dénicher un joueur capable d’épauler Dario Benedetto sur le front de l’attaque, d’autant plus que Valère Germain pourrait prendre la porte de sortie cet été. Ainsi, les décideurs marseillais auraient jeté leur dévolu sur M'Baye Niang sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en juin 2023.

Niang pas contre un départ

« C'est un club qui m'intéresse, c'est un club qui a une histoire avec des supporters chauds comme j'aime. Si ça doit se faire, ça sera avec grand plaisir » déclarait M'Baye Niang sur le plateau du CFC au moment d’évoquer l’intérêt de l’OM. Le joueur de 25 ans ne serait pas contre un départ vers la Canebière, mais quid des réelles intentions du club marseillais ? Comme annoncé par le10Sport.com en exclusivité le 6 juin dernier, le profil d’M'Baye Niang plaît beaucoup à André Villas-Boas, mais pour l’heure, les dirigeants marseillais n’ont entamé aucune discussion avec les représentants de l’attaquant et aucune offre n’a été émise. Une information confirmée par Florent Germain : « Il n’y a pas de négociations entre dirigeants » a déclaré le correspondant RMC à Marseille lors d’un podcast sur la station et dans des propos rapportés par Football Club Marseille . Toutefois, à en croire le journaliste, M'Baye Niang se serait entretenu avec sa direction afin d’évoquer son futur au Stade Rennais : « Le joueur a parlé avec ses dirigeants. Ses relations seraient très compliquées avec Julien Stephan. En fin de saison, il s’est entretenu avec la famille Pinault pour discuter de son avenir. Il aurait annoncé son envie de départ et le club serait prêt à la vendre pour une somme acceptable . » Le club breton serait donc prêt à laisser filer M'Baye Niang à l’OM, mais ce transfert pourrait être remis en cause en raison de la situation économique du club marseillais.

Le fair-play financier, un obstacle de taille