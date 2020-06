Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a bien activé un dossier à 30M€ pour cet été !

Publié le 11 juin 2020 à 9h15 par B.C.

Comme révélé par le 10 Sport, le PSG suit de près la situation de Lorenzo Pellegrini à l'AS Rome. Néanmoins, le joueur de 23 ans n'aurait pas l'intention de changer de club cet été.

Ce n'est pas un secret, après avoir bouclé l'arrivée définitive de Mauro Icardi dans la capitale, Leonardo souhaite densifier l'entrejeu du PSG. Comme vous l'a révélé le 10 Sport, la piste Milinkovic-Savic a ainsi été réactivée par l'Italo-brésilien. Le joueur veut venir et une offre de 60M€ a déjà été transmise à la Lazio Rome selon nos informations. Mais en cas d'échec, Leonardo a déjà tout prévu. En effet, le10Sport.com vous a annoncé il y a quelques jours déjà que Lorenzo Pellegrini (AS Rome) plaisait fortement au directeur sportif du PSG. Grand espoir italien du haut de ses 23 ans, le milieu de terrain dispose d'une clause libératoire de 30M€, et son entourage est déjà en contact avec Leonardo afin d'évoquer une possible arrivée du joueur du côté du Parc des Princes cet été. Un intérêt qui se confirme.

Le PSG a bien coché le nom de Pellegrini, mais...