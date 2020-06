Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Priorité du PSG, il pourrait ne pas signer…

Publié le 11 juin 2020 à 6h45 par Th.B.

Leonardo fait de lui sa priorité au milieu de terrain. Néanmoins, le prix que la Lazio Rome réclamerait pour Sergej Milinkovic-Savic pourrait bien éloigner le Serbe du PSG.

Depuis peu, Mauro Icardi est officiellement un attaquant du PSG pour les quatre prochaines saisons. La question du buteur étant réglée, Leonardo s’est pleinement lancé dans sa quête d’un milieu de terrain et a multiplié les pistes sur le marché des transferts. Tout en haut de sa liste se trouve Sergej Milinkovic-Savic pour qui une offre de 60M€ a déjà été formulée puis refusée par la Lazio, attendant plus de 80M€ comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Et alors que le directeur sportif du PSG ne compte pas investir une télé somme pour le milieu de terrain du club romain, les dirigeants de la Lazio se montreraient encore plus gourmands.

La Lazio attendrait 100M€ pour lâcher Milinkovic-Savic