Mercato - PSG : Pour la succession de Tuchel, Daniel Riolo voit grand !

Publié le 11 juin 2020 à 6h15 par Th.B.

Sans club depuis son licenciement de Tottenham en novembre dernier, Mauricio Pochettino serait tout simplement le candidat idéal pour remplacer Thomas Tuchel sur le banc du PSG.

Sous contrat jusqu’en juin 2021, Thomas Tuchel pourrait très bien quitter le PSG avant cette date. En effet, en cas d’élimination en quart de finale de Ligue des champions cet été, Leonardo tiendrait là la parfaite raison de se séparer du technicien allemand alors que le directeur sportif du PSG discute régulièrement avec Massimiliano Allegri, libre de tout contrat, comme le10sport.com vous l’a récemment révélé en exclusivité. Chroniqueur pour RMC Sport , Daniel Riolo a donné son avis tranché sur la situation en évoquant l’option Mauricio Pochettino pour prendre la suite de Tuchel.

Pour Riolo, la personnalité de Pochettino « conviendrait parfaitement au PSG »