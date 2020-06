Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud serait passé à l'action pour cette pépite d'Aulas !

Publié le 13 juin 2020 à 7h15 par H.G.

Alors qu’il n’aurait toujours pas signé son premier contrat professionnel à l’Olympique Lyonnais, Djibrail Dib serait dans le viseur de l’Olympique de Marseille, qui serait même déjà passé à l’action pour arracher sa signature.

Si les relations entre l’OM et l’OL sont tendues depuis maintenant plusieurs années, celles-ci pourraient s'envenimer avec les convoitises des Phocéens pour l’une des jeunes pépites lyonnaises. Son nom : Djibrail Dib, 17 ans, attaquant issu du centre de formation du club rhodanien. Et si les dirigeants de l'OL aimeraient lui faire signer son premier contrat professionnel, les négociations semblent traîner pour l’heure tandis que l’OM se tiendrait en embuscade pour l’enrôler si jamais il décide de s’en aller. Et à en croire les derniers échos dans ce dossier, il se pourrait même que les Marseillais soient déjà passés à l’action de manière concrète pour recruter Djibrail Dib.

L’OM aurait fait une offre à Djibrail Dib !

D’après les informations du journaliste Manu Lonjon, Djibrail Dib ne serait pas en manque de propositions. Comme il l’a expliqué dans un live Twitch, le jeune lyonnais serait un joueur très sollicité et ayant toujours fait l’objet de convoitises. Plus encore, l’OM lui aurait formulé une proportion ferme pour l’attirer, tandis que l’OL et d’autres clubs étrangers se seraient également bougés pour lui faire parvenir des propositions. Affaire à suivre…