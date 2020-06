Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Lorient pense à Tramoni (AC Ajaccio)

Publié le 13 juin 2020 à 7h10 par Alexis Bernard

Positionné sur Franck Honorat (ASSE) et Stéphane Diarra (Le Mans), Lorient songe également au milieu de terrain Mattéo Tramoni (AC Ajaccio).

La concurrence est rude pour Franck Honorat. Et malgré une offre de 5 millions d’euros, Lorient aura du mal à obtenir la signature du milieu de terrain de l’ASSE, également courtisé par Brest et Metz, en meilleure position pour boucler le deal. En revanche, sur Stéphane Diarra (Le Mans), la dernière offensive des Merlus pourrait être la bonne avec une offre de 1,5 million d’euros et quelques bonus. Dans le même registre, d’ailier vif et technique, Lorient pense également à Matteo Tramoni. Selon nos informations, les Bretons arrivent dans le dossier où plusieurs clubs de Ligue 1 ont déjà mis le nez. Comme révélé par le10sport.com, Bordeaux était tout proche de signer Tramoni à l’été 2019. Les Girondins n’avaient pas dégraissé assez pour pouvoir signer l’ainé de la fratrie (Il y a Matteo, 20 ans, et Lisandru, 17 ans) et l’offre d’un million d’euros (sur un paiement échelonné), posait également souci au club corse. Si Matteo Tramoni a depuis prolongé avec l’AC Ajaccio et disputé 24 rencontres de Ligue 2 (2 buts, 4 passes décisives), Lorient va devoir sortir plus qu’un million d’euros pour pouvoir espérer le récupérer.