Mercato - OM : Blanc pour remplacer Villas-Boas ? Eyraud reçoit un énorme conseil

Publié le 13 juin 2020 à 4h45 par T.M.

Alors qu’André Villas-Boas va finalement honorer sa dernière année de contrat à l’OM, Jacques-Henri Eyraud a reçu une idée pour remplacer le Portugais avec Laurent Blanc.

Au terme d’un long feuilleton intervenu suite au départ d’Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas a finalement fait le choix de rester à l’OM. Alors que le Portugais était parti pour faire ses valises, il est finalement revenu sur sa décision et il honorera donc sa dernière année de contrat. Le départ du Special Two n’interviendra donc pas maintenant, en revanche, cela devrait être pour l’été 2021. « Si on prend en compte les quatre ans au cours desquels je me vois encore entraîner, il y a une année à Marseille puis une expérience plus exotique au Brésil ou au Japon », lâchait même dernièrement Villas-Boas, qui semble déjà avoir acté son départ de l’OM l’été dernier. Pour Jacques-Henri Eyraud, il va donc alors falloir penser à la succession du Lusitanien à ce moment.

Une arrivée de Blanc actée dès maintenant ?