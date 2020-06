Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas, fair-play financier... La catastrophe est toujours possible !

Publié le 11 juin 2020 à 3h30 par A.M.

Malgré les récentes déclarations de Jacques-Henri Eyraud au sujet du fair-play financier, l'agent d'un des joueurs de l'OM reste méfiant et craint que la menace ne soit toujours pas écartée. Ce qui serait une catastrophe pour les Olympiens.

« Les sanctions peuvent aller jusqu’à une sanction touchant notre participation aux championnats européens pour la saison 2021-22, pas pour la prochaine . » Il y a quelques jours, Jacques-Henri Eyraud se montrait étonnamment concernant une éventuelle sanction du fair-play financier, estimant que l'OM n'avait rien à craindre pour la saison prochaine. Et pourtant, le club phocéen a été épinglé par l'UEFA avant le début de la crise sanitaire et semble donc toujours sous le menace. D'autant plus qu'après Manchester City, c'est Trabzonspor qui vient d'être exclu de toutes compétitions européennes. Bien que le club turc semble avoir un passif plus lourd que l'OM, ce sont pourtant les mêmes problèmes qui concernent les deux clubs, à savoir un déficit trop important qui les place en dehors des clous du fair-play financier. Par conséquent, l'optimisme pourrait bien disparaître.

«Je reste inquiet car je vois que rien ne bouge au club»