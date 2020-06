Foot - Mercato - RC Lens

Mercato : Le RC Lens prépare du très lourd pour son retour en L1 !

Publié le 13 juin 2020 à 3h30 par A.M.

De retour en Ligue 1, le RC Lens ne perd pas de temps et s'active déjà en coulisses afin de renforcer son effectif. Désireux de ne pas faire de la figuration dans l'élite, les Lensois préparent d'ailleurs de jolis coups.

Pour la première fois depuis 2015, le RC Lens va faire son retour en Ligue 1. Et cette fois-ci, pas question de faire l'ascenseur. Dans cette optique, les Sang-et-Or souhaitent se renforcer de manière efficace et multiplient les pistes ambitieuses. Devancé par le FC Metz pour Kevin N'Doram et par Lorient pour Jérémy Morel, le club nordiste n'en perd pas pour autant ses ambitions. Ainsi, le transfert définitif de Corentin Jean a été officialisé tandis que le très prometteur gardien de but vénézuélien Wuilker Faríñez (22 ans) devrait être prêté par l'équipe du Millionaros FC. Autrement dit, le mercato lensois est déjà bien lancé, mais ce n'est que le début.

Lens déjà sur tous les fronts

En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le RC Lens a pris des renseignements sur Maxime Gonalons prêté cette saison à Getafe par l'AS Roma. Cependant, la grande priorité lensoise reste Gaël Kakuta, mais le maintien d'Amiens dans l'élite pourrait change la donne, malgré la volonté du joueur de revenir au sein de son club formateur. Soucieux d'allier expérience et jeunesse, les Sang-et-Or s'intéressent également à certains grands talents, à l'image d'Adrian Grbic. Mais la concurrence pour l'avant-centre de Clermont s'annonce rude. Autre attaquant proposé à Lens : Yassin Fortuné (21 ans). Selon nos informations, le club nordiste étudierait le dossier du joueur passé par les jeunes d'Arsenal et aujourd'hui au FC Sion. Les Nordistes sont également dans le coup pour l'attaquant de l'ASSE, Vagner Dias, très demandé sur le marché. Enfin, d'après Manu Lonjon, Lens ciblerait également le milieu défensif Azor Matusiwa (22 ans) qui évolue à Groningue après avoir été formé à l'Ajax Amsterdam. Autrement dit, pour leur grand retour dans l'élite, les Sang-et-Or ne manquent pas d'ambitions.