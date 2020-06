Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme annonce de Javier Tebas sur l’avenir de Neymar !

Publié le 12 juin 2020 à 12h45 par T.M.

Alors que le feuilleton Neymar fait toujours parler en Espagne, Javier Tebas, président de La Liga, a clairement pris position concernant l’avenir du joueur du PSG.

Reverra-t-on Neymar sous le maillot du FC Barcelone ? Alors que le joueur du PSG ferait tout pour rendre cela possible, cela semble en revanche plus compliqué pour les Blaugrana. En effet, avec la situation économique actuelle, le Barça aura énormément de mal à acter l’arrivée de Lautaro Martinez, sa priorité pour cet été, ainsi que celle de Neymar. Le cas du Brésilien serait ainsi relégué au second plan, bien qu’un infime espoir existerait toujours. En Espagne, on explique régulièrement que ce feuilleton ne serait clairement pas terminé et qu’un rebondissement pourrait encore intervenir. Toutefois, Javier Tebas pourrait bien avoir doucher les derniers espoirs des socios barcelonais.

« Difficile d’imaginer un transfert de Neymar se produire »