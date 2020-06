Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Van Dijk, une autre star de Liverpool ciblée par Leonardo ?

Publié le 12 juin 2020 à 9h45 par T.M.

A la recherche de nouveaux joueurs pour renforcer le PSG, Leonardo pourrait bien se tourner vers la meilleure équipe du moment, Liverpool, pour arriver à ses fins.

Si le mercato franco-français a déjà ouvert ses portes, il va encore falloir patienter un peu pour pouvoir aller faire ses courses à l’étranger. En attendant, Leonardo prépare ses dossiers. Et après avoir acté le renfort définitif de Mauro Icardi, le directeur sportif du PSG va pouvoir se concentrer sur les autres chantiers du club de la capitale. L’effectif de Thomas Tuchel a plusieurs carences à régler. La question est désormais de savoir quels seront les profils choisis par Leonardo pour renforcer le PSG, d’autant plus qu’avec le contexte actuel, les finances ne sont pas forcément au top. Il n’empêcherait que de gros coups seraient ciblés, regardant notamment du côté de Liverpool.

Mané au PSG ?