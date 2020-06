Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le successeur de Neymar déjà identifié par Leonardo ?

Publié le 12 juin 2020 à 5h00 par T.M.

Cet été, un départ de Neymar semble difficilement envisageable. Il n’empêche que le PSG pourrait bien avoir son successeur sous le coude au cas où…

Après avoir tout faire pour revenir au FC Barcelone l’été dernier, Neymar était finalement reparti pour une 3ème saison avec le PSG. Des envies d’ailleurs qui n’auraient toujours pas quitté le Brésilien. « Je veux retourner au FC Barcelone », aurait-il ainsi lâché à certains de ses coéquipiers parisiens à en croire la presse ibérique. Problème, alors que Josep Maria Bartomeu était bien décidé à revenir à la charge, à cause du coronavirus et des caisses vidées, le Barça préférerait finalement se concentrer sur Lautaro Martinez. Le retour de Neymar en Catalogne serait donc plus compliqué que jamais, mais Leonardo pourrait tout de même avoir déjà assuré ses arrières.

Willian à la place de Neymar ?