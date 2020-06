Foot - PSG

PSG - Polémique : Du nouveau dans le scandale Neymar au Brésil !

Publié le 11 juin 2020 à 11h45 par B.C.

Visé par une plainte pour homophobie au Brésil, Neymar pourrait se voir retirer son passeport afin qu'il ne quitte pas le pays. Ce qui pourrait avoir des incidences sur le PSG...

Neymar fait une nouvelle fois la Une pour un scandale extrasportif. L'attaquant du PSG est en effet accusé d'homophobie suite à la parution d'un enregistrement audio dans lequel on l'entend insulter le petit ami bisexuel de sa mère. Cette dernière (52 ans) est en couple avec Tiago Ramos (22 ans), et les deux individus ont récemment été impliqués dans un accident domestique à la suite duquel le jeune homme a été hospitalisé pour des blessures au bras, entraînant une enquête de la police brésilienne. Furieux, Neymar a alors traité Tiago Ramos de « veadinho » (terme péjoratif pour les homosexuels) lors d'une conversation privée du joueur avec plusieurs amis qui a fuité. À la suite de cela, un militant LGBT brésilien a déposé une plainte contre Neymar pour homophobie, et celle-ci pourrait avoir des incidences sur le PSG.

L'activiste LGBT demande le retrait du passeport de Neymar