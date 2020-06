Foot - PSG

PSG - Clash : Neymar, Haaland... Cette nouvelle mise au point sur le chambrage contre Dortmund !

Publié le 4 juin 2020 à 13h45 par B.C.

Invité de la Onda Cero ce mercredi soir, Pablo Sarabia est revenu sur le chambrage des joueurs du PSG après la qualification acquise face au Borussia Dortmund le 11 mars

Juste avant l'interruption de la saison de football en raison du coronavirus, le PSG a vécu un moment fort en l'emportant face au Borussia Dortmund (2-0) dans un Parc des Princes à huis clos. Malgré leur défaite au match aller (2-1), les hommes de Thomas Tuchel sont donc parvenus à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions et ont célébré ce succès avec le public venu en masse devant le stade. Mais Neymar et ses coéquipiers ont également profité de cette célébration pour chambrer les joueurs du BVB et plus particulièrement Erling Haaland, qui s'étaient fait remarquer après leur victoire en Allemagne, en mimant la célébration "yoga" de l'attaquant.

« Certains étaient allés trop loin dans le chambrage »