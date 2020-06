Foot - PSG

PSG : Un premier Brésilien est rentré en France !

Publié le 3 juin 2020 à 18h20 par La rédaction

Rentré chez lui au Brésil pendant l’arrêt des compétitions, Marquinhos est déjà de retour en France alors que la reprise de l’entrainement du PSG est prévue pour le 22 juin prochain.