Foot - PSG

PSG - Malaise : Le vestiaire de Tuchel traumatisé par le coronavirus ?

Publié le 1 juin 2020 à 19h45 par B.C.

Alors que les joueurs du PSG se retrouveront au Camp des Loges dès le 22 juin, plusieurs d'entre eux auraient mal vécu cette période de crise sanitaire.

Comme l'ensemble des clubs de football, le PSG a rapidement stoppé ses activités dès l'annonce du confinement par le gouvernement français. Plusieurs joueurs parisiens en ont profité pour retourner dans leur pays natal, tandis que d'autres sont restés dans la capitale afin d'attendre un retour à la normale. Et tout le monde n'a pas vécu cette crise du coronavirus de la même manière. Récemment, la femme d'Angel Di Maria avouait notamment que l'attaquant vivait très mal ce confinement : « J'ai Angel à la maison tous les jours, c'est terrible. Il est silencieux et se promène dans la maison. Je lui demande ce qu'il fait et il me dit qu'il marche, qu'il ne sait pas quoi faire ».

Des joueurs victimes de troubles du sommeil, angoisse et déprime