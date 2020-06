Foot - PSG

PSG - Malaise : Le message fort de Di Maria sur la relation entre Neymar et Cavani !

Publié le 6 juin 2020 à 18h45 par La rédaction

Alors que la relation Neymar et Edinson Cavani a souvent été au cœur des spéculations, Angel Di Maria est revenu sur les rapports entre les deux joueurs.

Cela semble être une évidence, Neymar et Edinson Cavani ne sont pas les meilleurs amis du monde. Si l’alchimie a tout de suite eu lieu entre Neymar et Kylian Mbappé, cela semble en revanche beaucoup plus compliqué avec le Matador. En effet, les deux joueurs ont souvent donné l’impression de ne pas se comprendre et les épiphénomènes, comme l’épisode du penaltygate, ont mis en lumière cette incompatibilité. Pourtant les relations entre les deux joueurs seraient meilleures que ce que l’on pourrait penser.

La relation Neymar/Cavani se serait améliorée