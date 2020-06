Foot - PSG

PSG - Clash : Neymar, Dortmund... Sarabia en rajoute une couche sur le chambrage d’Haaland !

Publié le 5 juin 2020 à 3h45 par A.M.

Alors que les joueurs du Borussia Dortmund n’avaient pas hésité à fanfaronner entre les matches aller et retour contre le PSG, Pablo Sarabia revient sur ces événements.

Tombeur du PSG en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (2-1), le Borussia Dortmund a visiblement oublié qu'il y avait encore un match retour à disputer. En effet, entre les deux matches, plusieurs joueurs du club de la Ruhr n'ont pas hésité à se manifester sur les réseaux sociaux afin de chambrer les Parisiens, Erling Braut Haaland en tête. Auteur d'un doublé à l'aller, le Norvégien s'est distingué sur les réseaux sociaux en lâchant, à propos de Paris, « c'est ma ville pas la vôtre », juste avant le match retour. Un comportement qui a passablement agacé les joueurs du PSG qui ne se sont pas privés de se venger après leur victoire au match retour (2-0). Dans une interview accordée à la Onda Cero , Pablo Sarabia revient d'ailleurs sur cet épisode.

Sarabia se rappelle des moqueries de Dortmund